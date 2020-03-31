В Калининграде начали дезинфицировать подъезды жилых домов

31 Март 2020 2020-03-31T18:20:17+03:00

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В Калининграде в многоэтажных домах начали дезинфицировать места общего пользования. Уборщицы с дезраствором моют полы, обрабатывают копки лифтов и домофонов, дверные ручки, перила, почтовые ящики, организуют проветривание, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Если раньше такая работа проводилась в лучшем случае раз в неделю с использованием обычных моющих средств, то теперь уборки проводятся чаще и сопровождаются обеззараживанием поверхностей», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Власти также призывают калининградцев проводить дезинфекцию в своих квартирах и на лестницах возле дверей.

«Что касается налаживания такой работы силами управляющих компаний, можно провести заочное общее собрание, принять решение о выделении дополнительных средств на уборку с дезинфекцией», - добавили в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU