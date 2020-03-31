В Калининграде еноты подрались из-за «нарушения социальной дистанции»

31 Март 2020 2020-03-31T19:05:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Работники Калининградского зоопарка сняли на видео конфликт енотов в вольере. Один из них забрался на мостик и никого больше туда не пускал туда. Всех своих собратьев, которые пытались приблизиться, он норовил укусить. Хулиган постоянно скалился, морщил нос и распушал шерсть. Ролик подписали так: «Ты не ты, когда нарушают социальную дистанцию!».

- Енот занял позицию на мосту и сидел так минут 40, не давал никому пройти по мосту или под ним. Остальные енотики - а их всего десять - поочередно пытались пробраться, но ничего не получалось, - рассказывает «Комсомолке» о забавном видео пресс-секретарь зоопарка Екатерина Михайлова. – Еноты – животные с характером. Конфликты у них случаются. Там есть доминирующие самцы, которые диктуют условия. Например, могут огрызнуться, цапнуть, забрать еду. Впрочем, это не значит, что кто-то из енотов останется голодным – киперы такого не допускают. Зато когда прохладно, еноты вдесятером набиваются в маленький домик и мирно греются.

Отметим, Калининградский зоопарк, как и все места массового скопления народа, закрыт. Сотрудники, которые не имеют отношения к уходу за животными, работают дистанционно. Остальные же продолжают в прежнем режиме кормить, убирать и мыть за животными. Только делают это теперь со всеми мерами предосторожности: в перчатках и масках, которые регулярно меняют. Плюс дезинфекция рук и всех помещений.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="800" height="480" src="https://www.kaliningrad.kp.ru/video/embed/770005" frameborder="0"></iframe> Залез на мост и пытался укусить: в Калининградском зоопарке на видео сняли конфликт енотов.

ИСТОЧНИК KP.RU