2020-03-31T18:45:47+03:00
Общество

Калининградец обворовал уснувшую на вечеринке у знакомых женщину

Возбуждено уголовное дело
Виктор Сергеев
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В Балтийске полицейские раскрыли квартирную кражу. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В ночь на 26 марта 2020 года 47-летний местный житель отдыхал в компании на квартире знакомых. Одна из присутствующих женщин уснула, чем и решил воспользоваться злоумышленник. Он снял со спящей золотые изделия, а также забрал ключ от квартиры.

«Проникнув в квартиру, мужчина похитил банковские карты, документы и серебряные украшения, которые позднее сдал в ломбард», - сообщили в пресс-службе УМВД..

Сейчас злоумышленник задержан и помещен в ИВС. Часть похищенного изъята.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ведется следствие. Полицейские проверяют мужчину на причастность к совершению аналогичных преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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