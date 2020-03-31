2020-03-31T19:04:34+03:00
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Паромную переправу на Балтийскую косу ограничили

Постановление подписал глава местной администрации
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Паромная переправа на Балтийскую косу ограничена. Соответствующее постановление во вторник 31 марта подписал глава администрации Балтийского городского округа Сергей Мельников.

«Передвижение транспорта и граждан паромом на Балтийскую косу и обратно ограничено на период действия на территории муниципалитета режима повышенной готовности. Переправляться могут только жители БГО, постоянно проживающие на косе, военнослужащие войсковой части и пограничного управления, экстренные службы и службы жизнеобеспечения», – говорится в сообщении администрации.

Кроме того, будет перекрыт выезд на вертолетную площадку. Этим вопросом сейчас занимается комитет городского хозяйства администрации.

С текстом постановления можно ознакомиться на сайте baltijsk.gov39.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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