2020-03-31T19:07:26+03:00
Общество

В Калининграде осудили прапорщика за избиение сослуживцев

Уже бывший прапорщик получил условный срок
Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Калининграде осудили прапорщика одной из войсковых частей, который превышал полномочия. Об этом сообщает пресс-служба военного следственного комитета.

Военнослужащий ночью обнаружил, что дневальный спит и избил его. После этого он набросился на дежурного по роте, избил его и вылил на него ведро воды.

Калининградский гарнизонный военный суд признал защитника отечества виновным в превышении полномочий и приговорил его к 3 годам 3 месяцам лишения свободы условно, а также лишил звания «прапорщик». Также ему придется выплатить компенсацию морального вреда в размере 40 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде осудили прапорщика за избиение сослуживцев
Паромную переправу на Балтийскую косу ограничили
Калининградец обворовал уснувшую на вечеринке у знакомых женщину
В Калининграде еноты подрались из-за «нарушения социальной дистанции»
В Калининграде начали дезинфицировать подъезды жилых домов
Под Калининградом молодой уголовник насмерть забил случайного прохожего
В Калининградской области заработала горячая линия для бизнеса
На «Крузенштерне» и «Седове» даже никто не простудился
В Зеленоградске перекрыли все спуски к морю
В Калининграде будут судить экс-полицейского за взятку в 4 тыс рублей
Полиция: В условиях самоизоляции мошенники могут сообщать калининградцам о несуществующей болезни
В Калининграде поймали студента, который расплачивался чужой картой в магазинах
Калининградские ученые изготовили уникальные маски с наносеребром для защиты от коронавируса
В Калининградской области казаки начали контролировать соблюдение режима самоизоляции
ПСБ запускает онлайн-проект «Финансовая грамотность на дому»
В Калининграде спецназ взял штурмом наркопритон в квартире
В Полесске пристав незаконно помог предприятию спрятать имущества на 17 млн рублей
Калининградская область лидирует в России по соблюдению режима самоизоляции из-за коронавируса
Калининградский аэропорт «Храброво» перешел на новый режим работы
В Калининграде уволенный работник угнал служебную машину и попал в ДТП