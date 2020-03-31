В Калининграде осудили прапорщика за избиение сослуживцев

31 Март 2020 2020-03-31T19:07:26+03:00

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В Калининграде осудили прапорщика одной из войсковых частей, который превышал полномочия. Об этом сообщает пресс-служба военного следственного комитета.

Военнослужащий ночью обнаружил, что дневальный спит и избил его. После этого он набросился на дежурного по роте, избил его и вылил на него ведро воды.

Калининградский гарнизонный военный суд признал защитника отечества виновным в превышении полномочий и приговорил его к 3 годам 3 месяцам лишения свободы условно, а также лишил звания «прапорщик». Также ему придется выплатить компенсацию морального вреда в размере 40 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU