Калининградские эксперты воссоздали лицо человека, скелет которого нашли на побережье моря

31 Март 2020 2020-03-31T21:09:31+03:00

Как было установлено, много лет назад мужчину застрелили и закопали неподалеку от поселка Куликово

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Управление уголовного розыска УМВД России по Калининградской области и региональное Следственным управление СКР устанавливают личность мужчины, скелетированные останки которого были обнаружены 26 июня прошлого года закопанными на склоне у побережья Балтийского моря в районе поселка Куликово Зеленоградского района. В ходе производства судебно-медицинской экспертизы на черепе обнаружено повреждение, характерное для огнестрельного ранения, что свидетельствует о насильственном характере смерти.

Экспертам удалось восстановить прижизненный облик погибшего и составить детальное описание его внешности. Наиболее вероятный биологический возраст - 40-60 лет, европеоидной расы, лицо европейского типа, лоб средний по ширине и высоте, нос средний по ширине, профиль контура спинки носа извилистый. На верхней челюсти при жизни отсутствовали с 1-го по 8-й зубы справа и слева. На нижней не было зубов с 1-го по 6-й зубы справа и с 1-го по 8-й слева.

Убитый был одет в черный свитер машинной вязки, фланелевую рубашку в черно-серую клетку, бежевые подтяжки с зажимами; спортивные темно-синии брюки с надписью в верхней части левой штанины белыми латинскими буквами «Reebok» с черным кожаным ремнем, темно-синие плавки с желтой, зеленой и красной вставками по передней поверхности справа; темно-синие носки машинной вязки и черные носки ручной вязки, на ногах были черные ботинки из комбинированной матерчатой ткани и кожи на шнуровке черного цвета, со следами умеренного ношения (примерный размер 39), на задних частях стелек обоих ботинок имеется надпись белыми большими латинскими буквами «EAGLE»».

На месте происшествия были обнаружены наручные часы «JAPONA Stainless steel back. Base metal bezel.»

Всех обладающих информацией о личности погибшего и обстоятельствах его смерти просят обратиться в Управление угрозыска по адресу: Калининград улица Александра Невского, 42 или по телефону +7 (4012) 55-29-82 или в СУ СКР по Калининградской области: Калининград, улица 9 Апреля, 60 «а», телефон +7 (4012) 30-57-65.

ИСТОЧНИК KP.RU