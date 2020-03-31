Полиция оштрафовала калининградца, гулявшего по променаду в Балтийске

31 Март 2020 2020-03-31T21:36:06+03:00

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Калининградская полиция продолжает свою работу по профилактике заболеваемости коронавирусом. С гуляющими без уважительной причины гражданами блюстители порядка проводят профилактические беседы и напоминают об опасности инфекции. А в Балтийске на променаде патрульные обнаружили любующегося морем мужчину, приехавшего из областного центра. Пока все обошлось административным протоколом, после составления которого калининградца отправили домой, предупредив, что в следующий раз придется заплатить больше.

Для нарушителей предусмотрены не только штрафы, но и арест на 15 суток и даже уголовная ответственность, - предупреждают в региональном УМВД России.

В одном только в Калининграде создано 6 подвижных групп из сотрудников полиции, администрации и Росгвардии, которые контролируют соблюдение ограничительных мер предприятиями и организациями. Те учреждения, работа которых не является жизненно важной, должны на время приостановить свою деятельность. Посетители магазинов должны держать дистанцию между собой в полтора метра, а работники иметь средства индивидуальной защиты – маски, перчатки. В помещениях должна регулярно проводится дезинфекция.

ИСТОЧНИК KP.RU