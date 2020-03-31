2020-03-31T23:16:26+03:00
Общество

Региональные власти направят 100 млн рублей на поддержку калининградцев, оставшихся без работы

Это позволит дополнительно выделить безработным 5-6 тысяч рублей, сообщил губернатор Антон Алиханов
Сергей Юрьев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Правительство Калининградской области планирует направить 100 млн рублей на поддержку людей, оставшихся без работы. Об этом в своем Instagram сообщил губернатор Антон Алиханов.

"Есть определенный финансовый ресурс в бюджете, порядка 100 млн рублей, это около 5-6 тысяч рублей дополнительно к тем 12,2 тысяч рублей из фонда социального страхования", - сказал он.

По его словам, власти планируют внедрить механизм, который применяется во многих странах, он называется food stamps- это система финансовой помощи на покупку продуктов питания местного производства.

"Мы подумали о том, чтобы дать возможность нашим гражданам, которым будет осуществляться эта выплата, тоже оформлять подобные food stamps – специальные карты, которые дадут возможность приобретать калининградские товары в широком круге магазинов", - сказал Алиханов.

Он добавил, что уже в среду пройдет совещание с представителями бизнеса на эту тему, в том числе, с представителями IT-отрасли, которые могут помочь быстро реализовать подобную меру.

"Это было бы хорошей мерой поддержки людей в сложной ситуации", - сказал Антон Алиханов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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