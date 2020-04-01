Фридландские ворота вошли в топ самых интересных музеев России

1 Апр 2020 2020-04-01T09:51:08+03:00

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Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru ко Всемирному дню историка, отмечаемому 28 марта, опросил пользователей социальных сетей и выявил, где самые интересные исторические музеи в России. К тому же, в условиях пандемии многие музеи страны открыли онлайн-доступы к своим экспозициям, чтобы все, кто в самоизоляции, мог продолжить пополнять свой культурный багаж

Девять нескучных исторических музеев в России:

1. Музей-заповедник «Херсонес Таврический» в Севастополе, 24,29%

2. Оружейная палата в Москве, 18,57%

3. Музей-заповедник «Сталинградская битва» в Волгограде, 17,14%

4. Музей-заповедник «Гатчина» в Ленинградской области, 14,29%

5. Музей «Остров-град Свияжск» в Казани, 8,57%

6-7. Музей героям Куликовской битвы в Тульской области и Владимиро-Суздальский музей-заповедник во Владимире, 5,71%

8. Археологический музей «Горгиппия» в Анапе, 4,29%

9. Фридландские ворота в Калининграде, 1,43%

Самым скучным историческим музеем, по мнению туристов, оказался областной историко-мемориальный музей декабристов в Иркутске, за него никто не проголосовал.

ИСТОЧНИК KP.RU