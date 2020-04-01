2020-04-01T10:05:56+03:00
Экономика

Алиханов: В Калининграде работодатели смогут получить беспроцентные кредиты на выплату зарплаты

Эта мера поддержки распространяется для отраслей, которые признаны пострадавшими в условиях эпидемиологических ограничений
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Работодатели Калининградской области смогут получить беспроцентные кредиты на выплату зарплаты. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов в эфире телеканала «Каскад» во вторник, 31 марта.

«Уже с 1 апреля Сбербанк, ВТБ и затем другие банки начнут консультировать своих клиентов в Калининградской области и выдавать кредиты на выплату заработной платы под ноль процентов. Для этого в банках будет разработан соответствующий продукт, затем в течение восьми часов заявителям будет выдаваться решение об одобрении кредита, и они смогут получать эти деньги», - рассказал губернатор.

По его словам, эта мера поддержки распространяется для отраслей, которые признаны пострадавшими в условиях эпидемиологических ограничений.

Алиханов напомнил, что одна из уже действующих региональных мер поддержки - льготные займы - также может использоваться в целях пополнения фонда заработной платы на предприятиях.

«Мы, регион, уже саккумулировали полмиллиарда рублей для наших предпринимателей и из пострадавших отраслей, и просто из малого и среднего бизнеса. Мы готовы выдавать им под 0,1 процента кредиты суммой до десяти миллионов рублей практически на любые цели, в том числе на выплату заработной платы. Эти кредиты можно оформлять на срок от шести до 12 месяцев с возможностью пролонгации, если это будет нужно. Мы очень ответственно к этому отнесёмся», - сообщил Антон Алиханов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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