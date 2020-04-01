Калининградец расплачивался с помощью найденной кредитки

1 Апр 2020 2020-04-01T10:18:13+03:00

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Совершенно напрасно житель Калининграда, потерявший в конце января свою банковскую карту, не придал этому серьезного значения и поленился обратиться в банк, чтобы ее заблокировать. Что ж, вместо этого пришлось просить помощи у полиции, когда горожанину стали поступать сообщения о снятии денег с его счета.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий вор был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы. Как признался 44-летний мужчина, нашедший чужую кредитку, он не смог устоять перед соблазном пожить хоть немного на дармовщинку. Потратил около 5 тысяч рублей, после чего халявный кредит иссяк, и ставший ненужным кусок пластика мужик просто выбросил.

Теперь этому калининградцу придется отвечать за «мошенничество с использованием электронных средств платежа». А это вплоть до 3 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU