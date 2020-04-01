2020-04-01T10:22:02+03:00
Общество

В Калининграде пропала 14-летняя девочка

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:

Отдел полиции Московского района Калининграда объявил в розыск 14-летнюю Анастасию Дусявичуте. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, 29 марта девочка ушла из магазина по улице Великолукской и до настоящего времени её местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 14-16 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, волосы каштановые ниже плеч.

Была одета: пальто выше колена с капюшоном серого цвета, узкие штаны черного цвета, ботинки на высокой подошве черного цвета.

Если вам что-либо известно о ее местонахождении, просьба сообщить об этом по телефонам: 8 (4012) 552-402, 552-403 (дежурная часть), 552-487 (ПДН) или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Балтийске сгорели три евроконтейнера для твердых отходов
В полиции сообщили подробности ДТП в Гвардейском районе
В Калининграде задержали мужчину, который регулярно воровал продукты из супермаркета
В Калининградской области вновь сократилось количество находящихся под меднаблюдением людей
В Калининграде в часы пик увеличили количество рейсовых автобусов
В оперативном штабе объяснили, кого штрафуют в Калининграде за нарушение самоизоляции, а кого пока нет
Очевидцы сообщают о смертельном ДТП в Гвардейском районе
В Калининградской области за сутки не выявили новые случаи коронавируса
Объем трафика сервиса Wink на Северо-Западе вырос на 25%
На окраине Калининграда в ДТП погибли два человека
В Калининграде пропала 14-летняя девочка
Калининградец расплачивался с помощью найденной кредитки
В Гурьевске ночью сгорел автомобиль «Жигули»
Алиханов: В Калининграде работодатели смогут получить беспроцентные кредиты на выплату зарплаты
Фридландские ворота вошли в топ самых интересных музеев России