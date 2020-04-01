В Калининграде пропала 14-летняя девочка

1 Апр 2020 2020-04-01T10:22:02+03:00

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Отдел полиции Московского района Калининграда объявил в розыск 14-летнюю Анастасию Дусявичуте. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, 29 марта девочка ушла из магазина по улице Великолукской и до настоящего времени её местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 14-16 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, волосы каштановые ниже плеч.

Была одета: пальто выше колена с капюшоном серого цвета, узкие штаны черного цвета, ботинки на высокой подошве черного цвета.

Если вам что-либо известно о ее местонахождении, просьба сообщить об этом по телефонам: 8 (4012) 552-402, 552-403 (дежурная часть), 552-487 (ПДН) или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU