На окраине Калининграда в ДТП погибли два человека

1 Апр 2020 2020-04-01T10:26:53+03:00

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В ночь на 1 апреля в Калининграде в ДТП погибли два человека.

В два часа ночи на Южном обходе 38-летний водитель «субару» не справился с управлением и врезался в бордюрный камень. После этого автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП водитель и пассажир «Субару» скончались от полученных травм. В настоящее время по факту дорожной аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU