На окраине Калининграда в ДТП погибли два человека
Авария произошла на Южном обходе
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В ночь на 1 апреля в Калининграде в ДТП погибли два человека.
В два часа ночи на Южном обходе 38-летний водитель «субару» не справился с управлением и врезался в бордюрный камень. После этого автомобиль опрокинулся.
В результате ДТП водитель и пассажир «Субару» скончались от полученных травм. В настоящее время по факту дорожной аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU