2020-04-01T11:09:32+03:00
Коронавирус Covid-19

В Калининградской области за сутки не выявили новые случаи коронавируса

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Калининградской области за сутки не выявили новые случаи коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

В регионах России выявлено 440 случаев заболевания, больше всего в Москве - 267 случаев, в Московской области - 15 случаев. Всего в РФ зафиксировано семь летальных исходов.

Всего в области подтверждено 12 случаев заболевания, при этом, двое заболевших уже выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Балтийске сгорели три евроконтейнера для твердых отходов
В полиции сообщили подробности ДТП в Гвардейском районе
В Калининграде задержали мужчину, который регулярно воровал продукты из супермаркета
В Калининградской области вновь сократилось количество находящихся под меднаблюдением людей
В Калининграде в часы пик увеличили количество рейсовых автобусов
В оперативном штабе объяснили, кого штрафуют в Калининграде за нарушение самоизоляции, а кого пока нет
Очевидцы сообщают о смертельном ДТП в Гвардейском районе
В Калининградской области за сутки не выявили новые случаи коронавируса
Объем трафика сервиса Wink на Северо-Западе вырос на 25%
На окраине Калининграда в ДТП погибли два человека
В Калининграде пропала 14-летняя девочка
Калининградец расплачивался с помощью найденной кредитки
В Гурьевске ночью сгорел автомобиль «Жигули»
Алиханов: В Калининграде работодатели смогут получить беспроцентные кредиты на выплату зарплаты
Фридландские ворота вошли в топ самых интересных музеев России