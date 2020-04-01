В Калининградской области за сутки не выявили новые случаи коронавируса
.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Калининградской области за сутки не выявили новые случаи коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.
В регионах России выявлено 440 случаев заболевания, больше всего в Москве - 267 случаев, в Московской области - 15 случаев. Всего в РФ зафиксировано семь летальных исходов.
Всего в области подтверждено 12 случаев заболевания, при этом, двое заболевших уже выздоровели.
ИСТОЧНИК KP.RU