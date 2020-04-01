В Калининграде в часы пик увеличили количество рейсовых автобусов

1 Апр 2020 2020-04-01T11:46:05+03:00

Это делают для того, чтобы уменьшить количество пассажиров в салонах

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Власти Калининграда приняли решение увеличить количество общественного транспорта в часы-пик на 10%. Это делается для того чтобы уменьшить в это время единовременное нахождение пассажиров в салонах.

«Несмотря на то, что в регионе объявлен режим общей самоизоляции, некоторым нашим землякам, в силу своей профессии, всё равно приходится как-то добираться на работу. Вчерашний день показал, что в утренние и вечерние часы-пик один автобус в среднем перевозит от 30 до 50 пассажиров за кругорейс. В промежуток с 10 до 17 часов общее количество пассажиров не превышало 100 человек», - отметили в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU