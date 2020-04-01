2020-04-01T11:56:59+03:00
Коронавирус Covid-19

В Калининградской области вновь сократилось количество находящихся под меднаблюдением людей

Виктор Сергеев
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..Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Калининградской области второй день подряд сокращается количество людей, находящихся под медицинским наблюдением из-за коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

По состоянию на 1 апреля, в регионе на карантине находятся 1 594 человека, в том числе 18 в специальном учреждении «Паруса надежды». Днем ранее под карантином находилось 1615 человек.

Всего на COVID-19 обследовано 4 094, накануне их был 4021 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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