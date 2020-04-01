2020-04-01T12:21:43+03:00
Происшествия

В Калининграде задержали мужчину, который регулярно воровал продукты из супермаркета

Ранее он уже привлекался к ответственности за мелкие кражи
Александр КАТЕРУША
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..Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области
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Все произошло в одном из сетевых магазинов, расположенном на улице Алданской в Калининграде. Там сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибыв на место, сотрудники вневедомственной охраны задержали 24-летнего местного жителя. Как сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии, общая стоимость украденного товара составила свыше тысячи рублей.

Выяснилось, что злоумышленник в течение года неоднократно приходил в магазин и проносил через кассу без оплаты товары, спрятанные под одеждой, а затем скрывался.

Когда в очередной раз мужчину заметили в магазине, сотрудники нажали кнопку сигнализации.

Росгвардейцы передали правонарушителя сотрудникам полиции. Оказалось, ранее он уже привлекался к административной ответственности за мелкие кражи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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