В Калининграде задержали мужчину, который регулярно воровал продукты из супермаркета
Все произошло в одном из сетевых магазинов, расположенном на улице Алданской в Калининграде. Там сработала кнопка тревожной сигнализации.
Прибыв на место, сотрудники вневедомственной охраны задержали 24-летнего местного жителя. Как сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии, общая стоимость украденного товара составила свыше тысячи рублей.
Выяснилось, что злоумышленник в течение года неоднократно приходил в магазин и проносил через кассу без оплаты товары, спрятанные под одеждой, а затем скрывался.
Когда в очередной раз мужчину заметили в магазине, сотрудники нажали кнопку сигнализации.
Росгвардейцы передали правонарушителя сотрудникам полиции. Оказалось, ранее он уже привлекался к административной ответственности за мелкие кражи.
ИСТОЧНИК KP.RU