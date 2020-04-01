В полиции сообщили подробности ДТП в Гвардейском районе
.Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
Изменить размер текста:
Стали известны подробности серьезного ДТП в Гвардейском районе, о котором утром во вторник, 1 апреля, сообщили очевидцы в соцсетях.
Накануне вечером 22 –летний водитель «ауди», ехавший в сторону поселка Пружалы, превысил скорость и врезался в придорожное дерево.
В результате ДТП водитель получил множественные травмы и был госпитализирован в БСМП Калининграда.
ИСТОЧНИК KP.RU