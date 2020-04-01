2020-04-01T12:32:07+03:00
Происшествия

В полиции сообщили подробности ДТП в Гвардейском районе

Виктор Сергеев
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..Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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Стали известны подробности серьезного ДТП в Гвардейском районе, о котором утром во вторник, 1 апреля, сообщили очевидцы в соцсетях.

Накануне вечером 22 –летний водитель «ауди», ехавший в сторону поселка Пружалы, превысил скорость и врезался в придорожное дерево.

В результате ДТП водитель получил множественные травмы и был госпитализирован в БСМП Калининграда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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