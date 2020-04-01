В Балтийске сгорели три евроконтейнера для твердых отходов
Пострадала и отремонтированная контейнерная площадка
.Фото: Администрация Балтийского муниципального района
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В Балтийске вновь сгорели три евроконтейнера для ТКО. Пострадала и отремонтированная контейнерная площадка на ул.Черноморской. Об этом сообщается на странице местной администрации в «Вконтакте».
Власти напоминают, что раскаленные и горящие отходы запрещено выбрасывать в контейнер для сбора и накопления твердых коммунальных отходов во избежание возгорания.
Также нельзя оставлять строительный и крупногабаритный мусор в кесках и на контейнерных площадках.
ИСТОЧНИК KP.RU