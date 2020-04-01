Пьяный калининградец едва не отрезал гостю ухо
Возбуждено уголовное дело
.Фото: Александр Подгорчук
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В полицию Правдинска поступило сообщение из больницы о местному жителе, которого доставили с почти что отрезанным ухом.
Делом занялся местный участковый, который довольно быстро установил обстоятельства произошедшего. Вечером двое мужчин выпивали в поселке Луговое, однако встреча закончилась поножовщиной, в результате которой хозяин
Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, по факту угрозы убийством возбуждено уголовное дело, также решается вопрос о деле по статье за нанесение легкого вреда здоровью.
ИСТОЧНИК KP.RU