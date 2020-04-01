Чем занять детей на самоизоляции: В Калининграде заработали интернет-платформы для обучения

1 Апр 2020 2020-04-01T14:35:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининградской области заработали платформы для дополнительного образования детей, находящихся на самоизоляции. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Так, на агрегаторе дистанционных курсов дополнительного образования Калининградской области «Всезнайка» открыты для самозаписи 24 направления обучения детей от 5 до 18 лет. Образовательные программы разработали победители профессиональных конкурсов мастерства, ученые, педагоги, подготовившие всероссийских лауреатов в Juniorskills и олимпиаде НТИ.

«Просмотреть описания курсов по категориям возможно без логина и пароля доступа к курсам. В описании курсов по кнопке «Записаться» можно присоединиться к обучению, получить логин и пароль», - отметили в пресс-службе правительства.

Калининградский областной детско-юношеский центр экологии краеведения и туризма также открыл доступ для обучения школьников по программам проведения исследовательской и проектной деятельности учеников школ в рамках проекта «Естественнонаучный эксплораториум» Кроме того, работают курсы для школьников, готовых стать медиками, биологами, физиологами. При регистрации, на указанный адрес придет логин и пароль. Помимо этого, ежедневно детский технопарк «Кванториум» публикует мастер-классы по инженерным специальностям.

«Мы понимаем, как нашим детям не хватает их любимых дополнительных занятий. Поэтому приняли решение о создании сразу нескольких платформ по развитию умений и навыков в дистанционном режиме. Уверена, новые курсы будут интересны не только детям, но и их родителям», – подчеркнула министр образования Светлана Трусенева.

Также на сайте министерства образования Калининградской области запущен раздел о дистанционном обучении. В нем подробно рассказывается, какие платформы можно использовать для обучения, размещены номера «горячих линий» для родителей, педагогов и директоров учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU