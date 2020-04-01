В Калининграде УФСБ заподозрило сотрудника Росреестра в превышении полномочий
В Калининграде на сотрудника регионального управления Росреестра завели уголовное дело за превышение должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Калининградской области.
Как установили сотрудники ведомства, госрегистратор Росреестра регистрировал права юридических лиц без оплаты государственной пошлины. Ущерб оценили более чем в 800 тысяч рублей.
По уголовному делу проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по установлению всех обстоятельств, причин и условий, способствовавших совершению противоправной деятельности.
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