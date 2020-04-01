На ул. Ялтинской в Калининграде приостановлено строительство тротуаров из-за защитников деревьев
В Калининграде приостановлено строительство тротуаров на почти километровом участке улицы Ялтинской от дома №24 до Восточной эстакады. Это произошло из-за позиции местных активистов, которые требуют оставить в неприкосновенности старые деревья на трассе будущего тротуара, несмотря на гарантии высадки молодых деревьев. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
По данным городских властей, на Ялтинской есть ряд старых, больных, аварийных деревьев. В отношении них решение о сносе споров не вызывает – они представляют потенциальную опасность.
«Что касается с виду здоровых, в ходе обсуждения было предложено несколько вариантов, которые выходят за рамки проекта, но работают на компромисс. Среди них – использование решёток, которые применяются на пандусах. Это даст приток влаги к корням, обеспечит комфортный проход пешеходам, в том числе с колясками, предотвратит выдавливание асфальта изнутри», - сообщили в пресс-службе мэрии.
В свою очередь, глава Калининграда Алексей Силанов призвал опробовать на Ялтинской все возможные варианты, чтобы иметь возможность оценить их эффективность и применить на других объектах, где возможны подобные споры в будущем.
ИСТОЧНИК KP.RU