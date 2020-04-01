На ул. Ялтинской в Калининграде приостановлено строительство тротуаров из-за защитников деревьев

1 Апр 2020 2020-04-01T15:45:46+03:00

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В Калининграде приостановлено строительство тротуаров на почти километровом участке улицы Ялтинской от дома №24 до Восточной эстакады. Это произошло из-за позиции местных активистов, которые требуют оставить в неприкосновенности старые деревья на трассе будущего тротуара, несмотря на гарантии высадки молодых деревьев. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

По данным городских властей, на Ялтинской есть ряд старых, больных, аварийных деревьев. В отношении них решение о сносе споров не вызывает – они представляют потенциальную опасность.

«Что касается с виду здоровых, в ходе обсуждения было предложено несколько вариантов, которые выходят за рамки проекта, но работают на компромисс. Среди них – использование решёток, которые применяются на пандусах. Это даст приток влаги к корням, обеспечит комфортный проход пешеходам, в том числе с колясками, предотвратит выдавливание асфальта изнутри», - сообщили в пресс-службе мэрии.

В свою очередь, глава Калининграда Алексей Силанов призвал опробовать на Ялтинской все возможные варианты, чтобы иметь возможность оценить их эффективность и применить на других объектах, где возможны подобные споры в будущем.

ИСТОЧНИК KP.RU