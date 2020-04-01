2020-04-01T15:55:54+03:00
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В Зеленоградске сотрудникам администрации выдают справки о «свободе передвижения»

Разрешительный документ с синей печатью и подписью главы получают только служащие муниципалитета и работники жизнеобеспечивающих предприятий
Ольга Гончарова
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Администрация Зеленоградского городского округа выдает своим работникам специальные справки на свободный выход из дома к месту работы. Здесь, не дожидаясь указаний сверху, решили избавить своих подчиненных, которые в период самоизоляции должны находиться на работе, от выяснений отношений с правоохранительными органами.

- У нас осталось 25 человек, которые работают в администрации, а также на муниципальных предприятиях, обеспечивающих полноценную жизнедеятельность города и района. Все они имеют на руках такие справки, - сообщила «Комсомолке» управляющая делами приморского муниципалитета Наталья Бачарина. – Мы перестраховались на период самоизоляции, на всякий случай выдали такой документ людям, на тот случай, если у них возникнут проблемы по дороге на работу или обратно с полицией. Четких указаний по этому поводу не было, поэтому форма справки произвольная, на бланке администрации, с подписью главы и печатью.

В документе указывается ФИО сотрудника и указывается, что данный гражданин обязан быть на работе с 30.03.2020 по 05.04.20.

ИСТОЧНИК KP.RU

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