Власти могут направить 1 млрд рублей на поддержку калининградского бизнеса

1 Апр 2020 2020-04-01T16:09:06+03:00

Сейчас задача - выйти из этого кризиса сильнее и прожить его, сохраниться, сказал губернатор Антон Алиханов

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В марте в Калининградской области на поддержку бизнеса было аккумулировано почти полмиллиарда рублей. Эта сумма может быть увеличена вдвое, заявил губернатор Антон Алиханов в прямом эфире канала «Каскад» во вторник, 31 марта.

«Сегодня в правительстве эти вопросы обсуждались. Мы сможем саккумулировать где-то ещё полмиллиарда средств на преодоление кризисных явлений в экономике», - заявил он.

По словам Алиханова, все решения вырабатываются во взаимодействии с региональным бизнес-сообществом.

«Наша задача – выйти из этого кризиса сильнее и прожить его, сохраниться. Мы в контакте с бизнесом, со всеми бизнес-объединениями, встречаемся, всё обсуждаем. Просто сейчас подоспевают федеральные нормы поддержки, и многие из них становятся даже лучше, чем то, что мы могли себе позволить на уровне региональном. Я вижу то отношение, то внимание, которое уделяют этому вопросы наши коллеги из правительства России. Нас не бросят наедине с этой проблемой. Но и у нас, у региона, есть свои инструменты», - сказал Антон Алиханов.

ИСТОЧНИК KP.RU