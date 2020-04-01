В Калининграде закрыли аптеку для льготников на ул. Университетской

1 Апр 2020 2020-04-01T16:45:23+03:00

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30 марта многие инвалиды и пациенты, получающие льготные лекарства в аптечном пункте, расположенном в городской поликлинике № 1 на улице Александра Невского, были мягко говоря в растерянности. Здание закрыто. Те, у кого на руках был выписанный рецепт, не могли его "отоварить" – взять свое жизненно важное лекарство, пропал рецепт! А те, кто еще не был еще у врача, осознал, что в выписке пока нет смысла…. Кстати, люди пока еще даже не знают нового алгоритма действий, что выписать рецепт можно по телефону, его доктор передаст в аптеку, из аптеки позвонят и пригласят в определенный час для выдачи. И не надо лишних телодвижений.

По телефону «горячей линии» по вопросам лекарственного обеспечения областного минздрава посоветовали обратиться в аптеку на Университетской, либо на улице Краснопрудной:

- Если в вас рецепт выписан, позвоните в эти аптеки, будут ли они вас обслуживать. Аптека на улице Невского закрыта на дезинфекцию, как и поликлиника. На какой срок сказать не можем, может до конца недели, а может и дольше. Лекарства закупаются, они будут. Но, конечно, могут быть какие-либо перебои.

ИСТОЧНИК KP.RU