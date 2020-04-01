Власти Литвы запретили экспорт медицинских защитных средств
Правительство Литвы с 1 апреля запретило экспорт медицинских защитных средств. Об этом пишет портал DELFI.
В постановлении правительства говорится, что без отдельного разрешения министра здравоохранения из страны нельзя экспортировать защитные очки и щитки, щитки для лица, средства защиты рта и носа, защитную одежду, перчатки.
По данным издания, министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига в представлении правительству указал, что спрос на средства личной защиты в последние дни заметно вырос, поэтому необходимо незамедлительно запретить их экспорт «в целях защиты жизненно важных» интересов населения.
ИСТОЧНИК KP.RU