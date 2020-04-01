Власти Литвы запретили экспорт медицинских защитных средств

1 Апр 2020 2020-04-01T17:07:13+03:00

Это сделано в целях защиты жизненно важных интересов населения

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Правительство Литвы с 1 апреля запретило экспорт медицинских защитных средств. Об этом пишет портал DELFI.

В постановлении правительства говорится, что без отдельного разрешения министра здравоохранения из страны нельзя экспортировать защитные очки и щитки, щитки для лица, средства защиты рта и носа, защитную одежду, перчатки.

По данным издания, министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига в представлении правительству указал, что спрос на средства личной защиты в последние дни заметно вырос, поэтому необходимо незамедлительно запретить их экспорт «в целях защиты жизненно важных» интересов населения.

ИСТОЧНИК KP.RU