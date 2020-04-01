2020-04-01T17:33:24+03:00
Происшествия

В Полесске обнаружили 13 авиабомб времен Великой Отечественной войны

Боеприпасы были уничтожены
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области
Изменить размер текста:

В Полесске между недействующим аэродромом и Дейминским лесом обнаружили 13 авиабомб. Как сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС России, находку обследовали специалисты группы разминирования из Невского спасательного центра МЧС.

31 марта на Правдинском общевойсковом полигоне Балтийского флота старые боеприпасы были уничтожены.

Уничтожение бомб прошло в штатном режиме.

Неделей ранее в окрестностях Дейминского леса также была найдена бомба.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Безопасный город» стал отслеживать скопления людей в Калининграде
Свыше 100 пожилых калининградцев воспользовались помощью волонтеров в покупке продуктов и лекарств
В Полесске обнаружили 13 авиабомб времен Великой Отечественной войны
Власти Литвы запретили экспорт медицинских защитных средств
В Калининграде закрыли аптеку для льготников на ул. Университетской
Власти могут направить 1 млрд рублей на поддержку калининградского бизнеса
В Зеленоградске сотрудникам администрации выдают справки о «свободе передвижения»
На ул. Ялтинской в Калининграде приостановлено строительство тротуаров из-за защитников деревьев
В Калининграде УФСБ заподозрило сотрудника Росреестра в превышении полномочий
Чем занять детей на самоизоляции: В Калининграде заработали интернет-платформы для обучения
Пьяный калининградец едва не отрезал гостю ухо
В Балтийске сгорели три евроконтейнера для твердых отходов
В полиции сообщили подробности ДТП в Гвардейском районе
В Калининграде задержали мужчину, который регулярно воровал продукты из супермаркета
В Калининградской области вновь сократилось количество находящихся под меднаблюдением людей
В Калининграде в часы пик увеличили количество рейсовых автобусов
В оперативном штабе объяснили, кого штрафуют в Калининграде за нарушение самоизоляции, а кого пока нет
Очевидцы сообщают о смертельном ДТП в Гвардейском районе
В Калининградской области за сутки не выявили новые случаи коронавируса
Объем трафика сервиса Wink на Северо-Западе вырос на 25%
На окраине Калининграда в ДТП погибли два человека
В Калининграде пропала 14-летняя девочка
Калининградец расплачивался с помощью найденной кредитки
В Гурьевске ночью сгорел автомобиль «Жигули»
Алиханов: В Калининграде работодатели смогут получить беспроцентные кредиты на выплату зарплаты
Фридландские ворота вошли в топ самых интересных музеев России