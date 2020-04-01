В Полесске обнаружили 13 авиабомб времен Великой Отечественной войны
Боеприпасы были уничтожены
.Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области
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В Полесске между недействующим аэродромом и Дейминским лесом обнаружили 13 авиабомб. Как сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС России, находку обследовали специалисты группы разминирования из Невского спасательного центра МЧС.
31 марта на Правдинском общевойсковом полигоне Балтийского флота старые боеприпасы были уничтожены.
Уничтожение бомб прошло в штатном режиме.
Неделей ранее в окрестностях Дейминского леса также была найдена бомба.
ИСТОЧНИК KP.RU