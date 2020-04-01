В Полесске обнаружили 13 авиабомб времен Великой Отечественной войны

1 Апр 2020 2020-04-01T17:33:24+03:00

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В Полесске между недействующим аэродромом и Дейминским лесом обнаружили 13 авиабомб. Как сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС России, находку обследовали специалисты группы разминирования из Невского спасательного центра МЧС.

31 марта на Правдинском общевойсковом полигоне Балтийского флота старые боеприпасы были уничтожены.

Уничтожение бомб прошло в штатном режиме.

Неделей ранее в окрестностях Дейминского леса также была найдена бомба.

ИСТОЧНИК KP.RU