Свыше 100 пожилых калининградцев воспользовались помощью волонтеров в покупке продуктов и лекарств

1 Апр 2020 2020-04-01T17:41:37+03:00

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В региональный штаб оказания помощи пожилым людям, которые вынуждены оставаться дома из-за распространения коронавирусной инфекции, обратились 134 человека, при этом, число обращений растет с каждым днем. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе областного правительства.

Большинству из них потребовалась помощь в приобретении и доставке продуктов питания.

«Волонтеры уже отвезли покупки 60 пожилым людям, 37 доставлены медикаменты, а двоим потребовалась помощь при оплате услуг ЖКХ. Остальные заявки находятся в работе, волонтеры созваниваются с каждым обратившимся и оговаривают удобное время доставки», - отметили в пресс-службе правительства.

Чтобы получить помощь волонтёров, людям старшего поколения необходимо позвонить по телефону горячей линии ОНФ по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам по телефону 8-800-200-34-11 или оставить заявку на сайте ОНФ.

ИСТОЧНИК KP.RU