2020-04-01T17:55:29+03:00
Коронавирус Covid-19

«Безопасный город» стал отслеживать скопления людей в Калининграде

Также с горожанами проводятся разъяснительные беседы о необходимости соблюдения санитарных требований
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининградской области полиция при помощи камер «Безопасного города» начала отслеживать скопления людей. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Также с горожанами проводятся разъяснительные беседы о необходимости соблюдения санитарных требований и режима самоизоляции.

«Ряд пеших патрулей сегодня также оснащены громкоговорителями. Все эти наряды сейчас выставляются в местах скопления людей, и будут активно вести профилактическую работу. В первую очередь она направлена на то, чтобы очень корректно и вежливо донести ограничения, которые нам сейчас необходимо соблюдать», — сообщила начальник пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая.

Помимо полицейских, патрулированием улиц занимается Росгвардия, военная полиция и казаки.

«Всем поставлена задача — минимизировать административную практику. У нас нет никакой задачи составлять десять, двадцать, тысячу протоколов. Наоборот, есть задача достучаться до сердца каждого человека, чтобы он не принудительно исполнял все эти ограничения, а проявлял сознательность и побыл дома. Самоизоляция — это самый действенный способ не заболеть и не заразить других», — добавила представитель УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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