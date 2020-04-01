Власти Калининграда призвали льготников сэкономить деньги и не покупать проездной на апрель

1 Апр 2020 2020-04-01T18:29:58+03:00

Горожанам необходимо взвесить все риски и ограничить до минимума передвижения, считают в мэрии

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В Калининграде в условиях режима самоизоляции сохраняется возможность совершать поездки в общественном транспорте по льготным проездным билетам. Однако, с учетом возраста горожан, имеющих право на льготный проезд, власти рекомендуют сэкономить деньги на проезд и остаться дома. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Сейчас в городе закрыты киоски по продаже льготных проездных билетов, купить их можно только в одном месте – в Центре организации дорожного движения и пассажирских перевозок на улице Гагарина, 103.

«Калининградцам, приобретающим проездные билеты, а это льготная категория граждан, необходимо взвесить все риски и ограничить до минимума передвижения по городу. А это значит, что приобретать проездной билет на апрель, наверное, и ненужно», - отметили в городской администрации.

Жители города, которые всё же приобрели льготные транспортные карты «Волна Балтики», могут активировать проездной на апрель в торговых точках сети «Пресса».

ИСТОЧНИК KP.RU