2020-04-01T19:08:02+03:00
Коронавирус Covid-19

5 тысяч на продукты: Оставшимся без работы калининградцам окажут помощь

Под угрозой увольнения в ближайшие три месяца могут оказаться более тысячи человек в Калининградской области
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

Оставшиеся без работы калининградцы получат материальную помощь. В среду этот вопрос обсуждался на встрече губернатора Антона Алиханова с руководителями предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности региона, торговых сетей и банков, сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального правительства. Отметим, что по данным министерства социальной политики, под угрозой увольнения в ближайшие три месяца могут оказаться более тысячи человек в Калининградской области.

Власти планируют ежемесячно зачислять, ориентировочно, 5 тысяч рублей, на отдельную карту гражданина. С её помощью в торговых сетях можно будет приобретать продукты питания из ассортимента местных производителей. Продолжительность выплат будет зависеть от экономической ситуации в области.

Отметим, что изначально власти планировали направить около 100 млн рублей на доплату к пособию по безработице.

«Мы обсуждали этот вопрос и были готовы добавлять региональные средства к пособию по безработице. Но всё-таки пришли к выводу, что надо сделать эту помощь ещё более точечной, адресной. К тому же за счет этих денег мы поддержим внутреннее производство», – отметил Антон Алиханов.

Одним из условий получения карты станет продолжительность официальной занятости гражданина в 2020 году. Таким образом, новой льготой смогут воспользоваться граждане, которые потеряли работу после введения в регионе режима повышенной готовности и связанных с ним ограничений для бизнеса. Также необходимо официально зарегистрироваться в качестве безработного.

Формат и порядок предоставления новой меры поддержки в ближайшее время разработает рабочая группа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Калининградский минздрав закупил еще 8 аппаратов искусственной вентиляции легких
5 тысяч на продукты: Оставшимся без работы калининградцам окажут помощь
Власти Калининграда призвали льготников сэкономить деньги и не покупать проездной на апрель
«Безопасный город» стал отслеживать скопления людей в Калининграде
Свыше 100 пожилых калининградцев воспользовались помощью волонтеров в покупке продуктов и лекарств
В Полесске обнаружили 13 авиабомб времен Великой Отечественной войны
Власти Литвы запретили экспорт медицинских защитных средств
В Калининграде закрыли аптеку для льготников на ул. Университетской
Власти могут направить 1 млрд рублей на поддержку калининградского бизнеса
В Зеленоградске сотрудникам администрации выдают справки о «свободе передвижения»
На ул. Ялтинской в Калининграде приостановлено строительство тротуаров из-за защитников деревьев
В Калининграде УФСБ заподозрило сотрудника Росреестра в превышении полномочий
Чем занять детей на самоизоляции: В Калининграде заработали интернет-платформы для обучения
Пьяный калининградец едва не отрезал гостю ухо
В Балтийске сгорели три евроконтейнера для твердых отходов
В полиции сообщили подробности ДТП в Гвардейском районе
В Калининграде задержали мужчину, который регулярно воровал продукты из супермаркета
В Калининградской области вновь сократилось количество находящихся под меднаблюдением людей
В Калининграде в часы пик увеличили количество рейсовых автобусов
В оперативном штабе объяснили, кого штрафуют в Калининграде за нарушение самоизоляции, а кого пока нет
Очевидцы сообщают о смертельном ДТП в Гвардейском районе
В Калининградской области за сутки не выявили новые случаи коронавируса
Объем трафика сервиса Wink на Северо-Западе вырос на 25%
На окраине Калининграда в ДТП погибли два человека
В Калининграде пропала 14-летняя девочка
Калининградец расплачивался с помощью найденной кредитки
В Гурьевске ночью сгорел автомобиль «Жигули»
Алиханов: В Калининграде работодатели смогут получить беспроцентные кредиты на выплату зарплаты
Фридландские ворота вошли в топ самых интересных музеев России