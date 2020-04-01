5 тысяч на продукты: Оставшимся без работы калининградцам окажут помощь

1 Апр 2020 2020-04-01T19:08:02+03:00

Под угрозой увольнения в ближайшие три месяца могут оказаться более тысячи человек в Калининградской области

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Оставшиеся без работы калининградцы получат материальную помощь. В среду этот вопрос обсуждался на встрече губернатора Антона Алиханова с руководителями предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности региона, торговых сетей и банков, сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального правительства. Отметим, что по данным министерства социальной политики, под угрозой увольнения в ближайшие три месяца могут оказаться более тысячи человек в Калининградской области.

Власти планируют ежемесячно зачислять, ориентировочно, 5 тысяч рублей, на отдельную карту гражданина. С её помощью в торговых сетях можно будет приобретать продукты питания из ассортимента местных производителей. Продолжительность выплат будет зависеть от экономической ситуации в области.

Отметим, что изначально власти планировали направить около 100 млн рублей на доплату к пособию по безработице.

«Мы обсуждали этот вопрос и были готовы добавлять региональные средства к пособию по безработице. Но всё-таки пришли к выводу, что надо сделать эту помощь ещё более точечной, адресной. К тому же за счет этих денег мы поддержим внутреннее производство», – отметил Антон Алиханов.

Одним из условий получения карты станет продолжительность официальной занятости гражданина в 2020 году. Таким образом, новой льготой смогут воспользоваться граждане, которые потеряли работу после введения в регионе режима повышенной готовности и связанных с ним ограничений для бизнеса. Также необходимо официально зарегистрироваться в качестве безработного.

Формат и порядок предоставления новой меры поддержки в ближайшее время разработает рабочая группа.

ИСТОЧНИК KP.RU