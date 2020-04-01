Калининградский минздрав закупил еще 8 аппаратов искусственной вентиляции легких

1 Апр 2020 2020-04-01T20:13:04+03:00

Всего в регионе имеется в наличии около 200 аппаратов ИВЛ

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В региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекции рассказали об усилении системы здравоохранения средствами, позволяющими противостоять новой болезни.

- Закуплено 8 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые будут поставлены в Больницу скорой медицинской помощи Калининграда, и таким образом будет усилен коечный фонд в этом учреждении, - рассказал руководить пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков. – Также в период с 1 февраля по 1 апреля региональная система здравоохранения пополнилась чуть менее миллионом штук медицинских масок.

В штабе отметили также, что закупка небольшими партиями средств индивидуальной защиты для медицинского персонала продолжается, по мере поступления все они будут распределяться по больницам региона.

Ранее в интервью «Клопс.Ru» министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко отметил, что в регионе есть необходимое количество аппаратов искусственной вентиляции легких с учетом пандемической угрозы.

- У нас достаточное количество аппаратов ИВЛ, их 190 штук, есть наркозно-дыхательная аппаратура, которая также подходит, и еще резерв есть. Более, чем достаточно. Нужна будет респираторная поддержка, а ее мы можем оказать в таком объеме, что дай бог каждому, - сказал министр.

ИСТОЧНИК KP.RU