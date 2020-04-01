2020-04-01T20:13:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Калининградский минздрав закупил еще 8 аппаратов искусственной вентиляции легких

Всего в регионе имеется в наличии около 200 аппаратов ИВЛ
Надежда Ржевская
Поделиться:
Изменить размер текста:

В региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекции рассказали об усилении системы здравоохранения средствами, позволяющими противостоять новой болезни.

- Закуплено 8 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые будут поставлены в Больницу скорой медицинской помощи Калининграда, и таким образом будет усилен коечный фонд в этом учреждении, - рассказал руководить пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков. – Также в период с 1 февраля по 1 апреля региональная система здравоохранения пополнилась чуть менее миллионом штук медицинских масок.

В штабе отметили также, что закупка небольшими партиями средств индивидуальной защиты для медицинского персонала продолжается, по мере поступления все они будут распределяться по больницам региона.

Ранее в интервью «Клопс.Ru» министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко отметил, что в регионе есть необходимое количество аппаратов искусственной вентиляции легких с учетом пандемической угрозы.

- У нас достаточное количество аппаратов ИВЛ, их 190 штук, есть наркозно-дыхательная аппаратура, которая также подходит, и еще резерв есть. Более, чем достаточно. Нужна будет респираторная поддержка, а ее мы можем оказать в таком объеме, что дай бог каждому, - сказал министр.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Калининградский минздрав закупил еще 8 аппаратов искусственной вентиляции легких
5 тысяч на продукты: Оставшимся без работы калининградцам окажут помощь
Власти Калининграда призвали льготников сэкономить деньги и не покупать проездной на апрель
«Безопасный город» стал отслеживать скопления людей в Калининграде
Свыше 100 пожилых калининградцев воспользовались помощью волонтеров в покупке продуктов и лекарств
В Полесске обнаружили 13 авиабомб времен Великой Отечественной войны
Власти Литвы запретили экспорт медицинских защитных средств
В Калининграде закрыли аптеку для льготников на ул. Университетской
Власти могут направить 1 млрд рублей на поддержку калининградского бизнеса
В Зеленоградске сотрудникам администрации выдают справки о «свободе передвижения»
На ул. Ялтинской в Калининграде приостановлено строительство тротуаров из-за защитников деревьев
В Калининграде УФСБ заподозрило сотрудника Росреестра в превышении полномочий
Чем занять детей на самоизоляции: В Калининграде заработали интернет-платформы для обучения
Пьяный калининградец едва не отрезал гостю ухо
В Балтийске сгорели три евроконтейнера для твердых отходов
В полиции сообщили подробности ДТП в Гвардейском районе
В Калининграде задержали мужчину, который регулярно воровал продукты из супермаркета
В Калининградской области вновь сократилось количество находящихся под меднаблюдением людей
В Калининграде в часы пик увеличили количество рейсовых автобусов
В оперативном штабе объяснили, кого штрафуют в Калининграде за нарушение самоизоляции, а кого пока нет
Очевидцы сообщают о смертельном ДТП в Гвардейском районе
В Калининградской области за сутки не выявили новые случаи коронавируса
Объем трафика сервиса Wink на Северо-Западе вырос на 25%
На окраине Калининграда в ДТП погибли два человека
В Калининграде пропала 14-летняя девочка
Калининградец расплачивался с помощью найденной кредитки
В Гурьевске ночью сгорел автомобиль «Жигули»
Алиханов: В Калининграде работодатели смогут получить беспроцентные кредиты на выплату зарплаты
Фридландские ворота вошли в топ самых интересных музеев России