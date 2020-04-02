На окраине Калининграда фура таранила микроавтобус
На месте работает "скорая помощь"
.Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В районе мотеля «Балтика» произошло ДТП с участием фуры и микроавтобуса. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».
Авария произошла около мотеля «Балтика»., там фура врезалась в микроавтобус.
На месте работают врачи «скорой помощи». Обстоятельства дорожного происшествия устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU