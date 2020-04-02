На окраине Калининграда фура таранила микроавтобус

2 Апр 2020 2020-04-02T10:18:48+03:00

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В районе мотеля «Балтика» произошло ДТП с участием фуры и микроавтобуса. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».

Авария произошла около мотеля «Балтика»., там фура врезалась в микроавтобус.

На месте работают врачи «скорой помощи». Обстоятельства дорожного происшествия устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU