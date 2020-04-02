В Калининграде Центр занятости населения перешел на дистанционную работу
Из-за этого меняется порядок подачи заявлений
.Фото: Виктор Буздин
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Центр занятости населения региона со среды, 1 апреля, перешел на дистанционную работу. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
Теперь подать заявление на оказание услуг в сфере занятости населения можно двумя способами. При помощи портала «Госуслуги» или через «личный кабинет» Интерактивного портала Центра занятости населения Калининградской области.
Кроме этого, работают телефоны горячей линии:8 (4012) 512-500, 8 (4012) 215-905.
ИСТОЧНИК KP.RU