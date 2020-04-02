2020-04-02T10:30:53+03:00
Общество

В Калининграде Центр занятости населения перешел на дистанционную работу

Из-за этого меняется порядок подачи заявлений
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Виктор Буздин
Изменить размер текста:

Центр занятости населения региона со среды, 1 апреля, перешел на дистанционную работу. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Теперь подать заявление на оказание услуг в сфере занятости населения можно двумя способами. При помощи портала «Госуслуги» или через «личный кабинет» Интерактивного портала Центра занятости населения Калининградской области.

Кроме этого, работают телефоны горячей линии:8 (4012) 512-500, 8 (4012) 215-905.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Калининградцу, заразившемуся коронавирусом, грозит уголовное преследование
Видеосервис Wink подарит калининградцам бесплатный онлайн-концерт группы «Ария»
В Калининграде в больнице оказались шесть участников «коронавирусной вечеринки»
В Калининградской области выявили 7 новых случаев коронавируса
В Калининграде Центр занятости населения перешел на дистанционную работу
На окраине Калининграда фура таранила микроавтобус
Калининградский минздрав закупил еще 8 аппаратов искусственной вентиляции легких
5 тысяч на продукты: Оставшимся без работы калининградцам окажут помощь
Власти Калининграда призвали льготников сэкономить деньги и не покупать проездной на апрель
«Безопасный город» стал отслеживать скопления людей в Калининграде
Свыше 100 пожилых калининградцев воспользовались помощью волонтеров в покупке продуктов и лекарств
В Полесске обнаружили 13 авиабомб времен Великой Отечественной войны
Власти Литвы запретили экспорт медицинских защитных средств
В Калининграде закрыли аптеку для льготников на ул. Университетской
Власти могут направить 1 млрд рублей на поддержку калининградского бизнеса