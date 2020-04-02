В Калининграде Центр занятости населения перешел на дистанционную работу

2 Апр 2020 2020-04-02T10:30:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Центр занятости населения региона со среды, 1 апреля, перешел на дистанционную работу. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Теперь подать заявление на оказание услуг в сфере занятости населения можно двумя способами. При помощи портала «Госуслуги» или через «личный кабинет» Интерактивного портала Центра занятости населения Калининградской области.

Кроме этого, работают телефоны горячей линии:8 (4012) 512-500, 8 (4012) 215-905.

ИСТОЧНИК KP.RU