В Калининграде в больнице оказались шесть участников «коронавирусной вечеринки»

2 Апр 2020 2020-04-02T11:14:24+03:00

Все они посещали день рождения "высокого московского гостя" с подтвержденным диагнозом

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За минувшие сутки в Калининградской области выявлено сразу семь новых случаев заболевания коронавирусов.

Как сообщил «Комсомолке» руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков, один из заболевших прибыл к нам из Польши. Это мужчина средних лет, состояние его стабильное, он находится в инфекционной больнице.

«Шесть других случаев эпидемиологически связаны с празднование того самого Дня рождения. Это трое мужчин и трое женщин. Все они средних лет, состояние их здоровья – удовлетворительное», - добавил Дмитрий Лысков.

Напомним, ранее губернатор Антон Алиханов рассказал журналистам, как один из московских чиновников с подтвержденным диагнозом прилетал в Калининградскую область, чтобы отпраздновать свой день рождения. По его словам, на той вечеринке было несколько десятков человек.

ИСТОЧНИК KP.RU