В Калининграде в больнице оказались шесть участников «коронавирусной вечеринки»
За минувшие сутки в Калининградской области выявлено сразу семь новых случаев заболевания коронавирусов.
Как сообщил «Комсомолке» руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков, один из заболевших прибыл к нам из Польши. Это мужчина средних лет, состояние его стабильное, он находится в инфекционной больнице.
«Шесть других случаев эпидемиологически связаны с празднование того самого Дня рождения. Это трое мужчин и трое женщин. Все они средних лет, состояние их здоровья – удовлетворительное», - добавил Дмитрий Лысков.
Напомним, ранее губернатор Антон Алиханов рассказал журналистам, как один из московских чиновников с подтвержденным диагнозом прилетал в Калининградскую область, чтобы отпраздновать свой день рождения. По его словам, на той вечеринке было несколько десятков человек.
ИСТОЧНИК KP.RU