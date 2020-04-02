2020-04-02T11:15:58+03:00
Общество

Видеосервис Wink подарит калининградцам бесплатный онлайн-концерт группы «Ария»

Музыканты выступят вживую 3 апреля
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Изоляция из-за распространения коронавируса прервала очередной концертный тур «Арии», однако легендарный рок-коллектив решил порадовать поклонников выступлением при помощи популярного видеосервиса Wink от «Ростелекома». 3 апреля в 19:00 по калининградскому времени пользователи Wink смогут увидеть и услышать живой концерт «Арии» онлайн.

- Онлайн-концерт в видеосервисе Wink даст нам возможность встретиться с нашими слушателями, пусть и дистанционно. Мы соскучились по живым выступлениям и очень ждем встречи с вами! Оставайтесь дома, берегите себя и близких! — подчеркивают музыканты «Арии».

- Режим самоизоляции — это очень важно, всем лучше оставаться дома. Текущие испытания не ослабят нас, не сделают разобщенными. Музыкальный драйв и хорошее настроение от живого рок-концерта «Арии», пусть и в цифровом формате, помогут нам пережить все трудности, — отметил директор по контентной политике «Ростелекома» Александр Косарим.

Концерт группы «Ария» будет доступен бесплатно всем абонентам сервиса Wink, а новым подписчикам — сразу после регистрации на телеканале «Всё ТВ».

12+

Напомним, видеосервис Wink объединяет все преимущества интерактивного телевидения (более 260 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус (25 000 позиций). Wink доступен на любом устройстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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