Калининградцу, заразившемуся коронавирусом, грозит уголовное преследование

2 Апр 2020 2020-04-02T11:19:49+03:00

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В Калининграде заразившемуся коронавирусом координатору штаба Навального в Калининграде грозит уголовная ответственность за несоблюдение режима больницы и заражение других пациентов. Об этом сообщила пресс-служба регионального штаба по борьбе с CoVid-19.

- Действительно, у этого молодого человека второй анализ дал положительный результат, - сообщили в пресс-службе. - Он является одним из пациентов, у которых предварительно подтверждена коронавирусная инфекция, и его анализ направлен дальше для окончательного подтверждения. Первый анализ был отрицательным, пациент находился в своей палате. В коридоре он провел всего лишь полчаса, а потом был переведен в палату. Молодой человек не соблюдал режим, установленный больницей (посещение только туалетных комнат и питание в палате). Он перемещался по коридорам и по палатам, проводил видеосъемки и распространял их. Если хоть у одного человека из тех палат, которые он посещал, подтвердится заражение коронавирусом, то ему грозит уголовное преследование.

Напомним, ранее Александр Черников написал в инстаграме, что его не ознакамливали с распорядком больницы.

- Конечно меня ни с чем не ознакамливали, - написал он. - Да и они очень быстро забыли, что я лежал день в коридоре! Лежал в общем коридоре! И после этого мне резко по нему стало нельзя дойти до туалета и до медсестры за помощью.

ИСТОЧНИК KP.RU