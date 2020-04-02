2020-04-02T11:19:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Калининградцу, заразившемуся коронавирусом, грозит уголовное преследование

Александру Черникову об ответственности напомнил региональный штаб по борьбе с CoVid-19
Иван МАРКОВ
Поделиться:
Александр ЧерниковАлександр ЧерниковФото: Instagram.com
Изменить размер текста:

В Калининграде заразившемуся коронавирусом координатору штаба Навального в Калининграде грозит уголовная ответственность за несоблюдение режима больницы и заражение других пациентов. Об этом сообщила пресс-служба регионального штаба по борьбе с CoVid-19.

- Действительно, у этого молодого человека второй анализ дал положительный результат, - сообщили в пресс-службе. - Он является одним из пациентов, у которых предварительно подтверждена коронавирусная инфекция, и его анализ направлен дальше для окончательного подтверждения. Первый анализ был отрицательным, пациент находился в своей палате. В коридоре он провел всего лишь полчаса, а потом был переведен в палату. Молодой человек не соблюдал режим, установленный больницей (посещение только туалетных комнат и питание в палате). Он перемещался по коридорам и по палатам, проводил видеосъемки и распространял их. Если хоть у одного человека из тех палат, которые он посещал, подтвердится заражение коронавирусом, то ему грозит уголовное преследование.

Напомним, ранее Александр Черников написал в инстаграме, что его не ознакамливали с распорядком больницы.

- Конечно меня ни с чем не ознакамливали, - написал он. - Да и они очень быстро забыли, что я лежал день в коридоре! Лежал в общем коридоре! И после этого мне резко по нему стало нельзя дойти до туалета и до медсестры за помощью.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Калининградцу, заразившемуся коронавирусом, грозит уголовное преследование
Видеосервис Wink подарит калининградцам бесплатный онлайн-концерт группы «Ария»
В Калининграде в больнице оказались шесть участников «коронавирусной вечеринки»
В Калининградской области выявили 7 новых случаев коронавируса
В Калининграде Центр занятости населения перешел на дистанционную работу
На окраине Калининграда фура таранила микроавтобус
Калининградский минздрав закупил еще 8 аппаратов искусственной вентиляции легких
5 тысяч на продукты: Оставшимся без работы калининградцам окажут помощь
Власти Калининграда призвали льготников сэкономить деньги и не покупать проездной на апрель
«Безопасный город» стал отслеживать скопления людей в Калининграде
Свыше 100 пожилых калининградцев воспользовались помощью волонтеров в покупке продуктов и лекарств
В Полесске обнаружили 13 авиабомб времен Великой Отечественной войны
Власти Литвы запретили экспорт медицинских защитных средств
В Калининграде закрыли аптеку для льготников на ул. Университетской
Власти могут направить 1 млрд рублей на поддержку калининградского бизнеса