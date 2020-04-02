В Калининграде бизнесу стали оформлять льготные займы под 0,1%

2 Апр 2020 2020-04-02T12:55:07+03:00

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В Калининградской области началось оформление льготных займов для предпринимателей под 0,1% годовых. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Подобными займами до 10 млн рублей могут воспользоваться субъекты малого и среднего бизнеса, наиболее пострадавшие от последствий коронавируса.

«Деньги могут быть направлены на финансирование текущих расходов предприятия: выплату заработной платы, аренды, оплату текущих платежей по кредитам и лизингу, налогов, приобретение сырья, материалов и других расходов», - сообщили в пресс-службе правительства.

Приём заявок на получение подобных займов осуществляется Центром поддержки предпринимательства в электронном виде. На странице программы указаны электронные адреса её кураторов и телефоны для справок. В Центре рекомендуют направлять документы как минимум двум адресатам.

ИСТОЧНИК KP.RU