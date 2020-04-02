В Гусеве грабители напали на инвалида и отобрали пачку чипсов
В Гусеве полицейские задержали двух мужчин, которые напали на инвалида. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
На улице Советской двое мужчин преградили дорогу инвалиду и потребовали отдать им все имеющиеся при нем деньги. Злоумышленники отобрали у него 150 рублей и пачку чипсов.
Сотрудники уголовного розыска установили, что нападение совершили ранее не судимые, нигде не работающие 33-летний местный житель и его 18-летний приятель. Мужчины сообщили, что им не хватало денег на «продолжение банкета».
Задержанных водворили в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения, злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU