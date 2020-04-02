В Гусеве грабители напали на инвалида и отобрали пачку чипсов

2 Апр 2020 2020-04-02T13:46:59+03:00

Также злоумышленники отобрали у него 150 рублей

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В Гусеве полицейские задержали двух мужчин, которые напали на инвалида. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

На улице Советской двое мужчин преградили дорогу инвалиду и потребовали отдать им все имеющиеся при нем деньги. Злоумышленники отобрали у него 150 рублей и пачку чипсов.

Сотрудники уголовного розыска установили, что нападение совершили ранее не судимые, нигде не работающие 33-летний местный житель и его 18-летний приятель. Мужчины сообщили, что им не хватало денег на «продолжение банкета».

Задержанных водворили в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения, злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU