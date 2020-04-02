В центре Калининграда обнаружили незаконно работающую янтарную лавку
В Калининграде, не смотря на запрет, продолжал работать магазин с янтарными изделиями. Об этом сообщается на странице городской администрации в «Фейсбук».
Незаконно работающий магазин обнаружили в торговом центре на площади Василевского.
«Во-первых, янтарь в принципе не входит в список товаров первой необходимости, а во-вторых, в сувенирной лавке почему-то была очередь», - сообщили в администрации.
В целом, в городе нарушения встречаются всё реже, люди относятся с пониманием к временным ограничениям, отметили в мэрии Калининграда.
« К крупным торговым сетям вопросов практически не осталось, большинство «Спаров» и «Викторий» нанесли около касс разграничительную разметку, обеспечили персонал средствами защиты, проводят регулярную дезинфекцию. Теперь нужно сосредоточиться на торговых точках поменьше, там иногда забывают регулировать количество посетителей, одновременно находящихся в помещении», - добавили в пресс-службе мэрии.
ИСТОЧНИК KP.RU