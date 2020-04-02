В центре Калининграда обнаружили незаконно работающую янтарную лавку

2 Апр 2020 2020-04-02T14:18:39+03:00

При этом, в магазине была очередь из покупателей

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В Калининграде, не смотря на запрет, продолжал работать магазин с янтарными изделиями. Об этом сообщается на странице городской администрации в «Фейсбук».

Незаконно работающий магазин обнаружили в торговом центре на площади Василевского.

«Во-первых, янтарь в принципе не входит в список товаров первой необходимости, а во-вторых, в сувенирной лавке почему-то была очередь», - сообщили в администрации.

В целом, в городе нарушения встречаются всё реже, люди относятся с пониманием к временным ограничениям, отметили в мэрии Калининграда.

« К крупным торговым сетям вопросов практически не осталось, большинство «Спаров» и «Викторий» нанесли около касс разграничительную разметку, обеспечили персонал средствами защиты, проводят регулярную дезинфекцию. Теперь нужно сосредоточиться на торговых точках поменьше, там иногда забывают регулировать количество посетителей, одновременно находящихся в помещении», - добавили в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU