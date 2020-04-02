В Калининграде мошенники рассылают СМС-сообщения о штрафах за нарушение самоизоляции

2 Апр 2020 2020-04-02T14:42:34+03:00

Злоумышленники сообщают реквизиты, куда «нарушителям» необходимо перевести деньги, в противном случае угрожают им уголовным преследованием

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В Калининградской области появились мошенники, которые рассылают горожанам СМС-сообщения о штрафах на нарушение режима самоизоляции. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В сообщениях содержится требование оплатить штраф за нарушение.

«При этом злоумышленники сообщают реквизиты, куда «нарушителям» необходимо перевести деньги, в противном случае они угрожают им уголовным преследованием», - сообщили в пресс-службе полиции.

В настоящее время проводится проверка. Полиция устанавливает авторов СМС-сообщений, их действия могут быть квалифицированы сразу по нескольким статьям УК РФ, таким как мошенничество и распространение заведомо ложной информации об опасных для жизни и здоровья населения обстоятельствах.

Полиция настоятельно рекомендуют гражданам не поддаваться на уловки аферистов и ни в коем случае не переводить никому деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU