Пропавший 13 марта калининградец найден мертвым

2 Апр 2020 2020-04-02T15:08:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Найден мертвым мужчина из поселка Взморье, поиски которого велись с 13 марта. Об этом сообщают волонтеры в группе «Поиск пропавших людей Калининград. ПСО «ЗАПАД» в «ВКонтакте».

«Сегодня, совместно с сотрудниками полиции и кинологами, был поиск пропавшего мужчины...Тело было обнаружено служебной собакой кинологической службы УМВД в лесисто-болотистой местности», - говорится в сообщении.

Речь идет о 57-летнем Станиславе Никипорчике, который 13 марта утром ушел из дома в поселке Взморье и пропал.

В Калининграде собирали волонтеров для поисков.

Сообщалось, что мужчина месяц назад перенес инсульт.

ИСТОЧНИК KP.RU