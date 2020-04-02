Пропавший 13 марта калининградец найден мертвым
Найден мертвым мужчина из поселка Взморье, поиски которого велись с 13 марта. Об этом сообщают волонтеры в группе «Поиск пропавших людей Калининград. ПСО «ЗАПАД» в «ВКонтакте».
«Сегодня, совместно с сотрудниками полиции и кинологами, был поиск пропавшего мужчины...Тело было обнаружено служебной собакой кинологической службы УМВД в лесисто-болотистой местности», - говорится в сообщении.
Речь идет о 57-летнем Станиславе Никипорчике, который 13 марта утром ушел из дома в поселке Взморье и пропал.
В Калининграде собирали волонтеров для поисков.
Сообщалось, что мужчина месяц назад перенес инсульт.
ИСТОЧНИК KP.RU