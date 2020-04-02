В Калининграде недовольный очередью в магазине мужчина устроил дебош и ударил полицейского

2 Апр 2020 2020-04-02T15:10:27+03:00

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В суд направлено уголовное дело в отношении калининградца, который ударил сотрудника полиции. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.

Инцидент произошел в марте этого года в круглосуточном магазине на проспекте Мира в Калининграде. Один из покупателей остался недовольным, что в 4 часа утра в магазине была очередь и медленное обслуживание.

Первым под горячую руку горожанина попал продавец торговой точки, который был вынужден вызвать полицию. Прибывший на место наряд вневедомственной охраны немного усмирил дебошира, однако в процессе выяснения обстоятельств конфликта мужчина ударил локтем в лицо сотруднику полиции.

В ходе предварительного следствия мужчина в полном объеме признал вину в совершенном преступлении и попросил прекратить уголовное дело и назначить ему судебный штраф. Следователь также нашел основания для прекращения уголовного дела, соответствующее постановление направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU