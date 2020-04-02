2020-04-02T15:44:19+03:00
Экономика

В Калининградской области из-за коронавируса перенесли проверки резидентов ОЭЗ

Новый график проверок опубликован на сайте администрации ОЭЗ
Виктор Сергеев
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..Фото: Архив "КП"
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Администрация ОЭЗ в Калининградской области переносит проверки резидентов. Решение принято из-за действующих санитарных ограничений и режима самоизоляции, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Все проверки соответствия деятельности резидентов условиям реализации инвестиционных проектов приостановлены до 1 мая. Новый график проверок опубликован на сайте администрации ОЭЗ.

Что касается годовых отчетов, их рекомендуют временно направлять в формате PDF по электронному адресу t.tokmakova@gov39.ru. Оригиналы документов также должны быть представлены в МФЦ Калининградской области после возобновления работы в штатном режиме.

«Дополнительная информация о проведении проверки будет доводиться до резидента ответственным сотрудником администрации ОЭЗ. Кроме того, временно корреспонденция и документы принимаются в электронном виде, через отправку к нам копии документа в формате PDF, а оригиналы – после возобновления работы в обычном режиме. Порядок предоставления будет доведен до сведения резидентов дополнительно», – пояснили в администрации ОЭЗ.

Сейчас в едином реестре резидентов Особой экономической зоны в Калининградской области зарегистрировано 243 действующих инвестиционных проекта. Общая сумма инвестиций, заявленных резидентами ОЭЗ в первые три года их деятельности, достигает почти 130 млрд рублей, количество рабочих мест при выходе на проектные мощности – 36 310

ИСТОЧНИК KP.RU

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