В Светлогорске начали дезинфицировать остановки общественного транспорта
В Светлогорске от коронавируса начали специальными средствами обрабатывать остановки общественного транспорта. Об этом сообщается на страничке Светлогорского городского округа в Инстаграме.
«Проводится дезинфекция остановок общественного транспорта во всем округе», - говорится в сообщении.
Чиновники просят горожан соблюдать режим самоизоляции.
При этом местные жители отмечают, что в городе не все хотят сидеть дома.
«В 12 часов ходила в магазин «Семья». Не поленились посчитать - 16 человек было в зале покупателей! Из них только 3 человека до 50-55 лет, а остальные все преклонного возраста! И в округе полно гуляющих как детей, так и бабушек-дедушек, которые просто прогуливаются!», - пишет один из встревоженных комментаторов.
Отметим, ранее администрация курорта рассказывала, что в Светлогорске начали обрабатывать дезинфицирующими растворами канатную дорогу, которая ведет от вокзала к морю.
В Светлогорске, напомним, на базе социально-оздоровительного центра «Мечта» намерены организовать дополнительный временный обсерватор для самоизоляции. Центр рассчитан на 65 человек.
«Мечта» станет третьим местом, где будут размещаться здоровые люди, находящиеся на самоизоляции, предполагающей постоянное нахождение в личном жилом помещении, ограничение контактов, постоянное медицинское наблюдение.
Ранее под эти цели был приспособлен лагерь «Паруса надежды» в Светлогорске.
ИСТОЧНИК KP.RU