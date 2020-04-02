2020-04-02T15:48:10+03:00
Коронавирус Covid-19

В Светлогорске начали дезинфицировать остановки общественного транспорта

Павильоны обрабатывают специальными средствами
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Светлогорский городской округ
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В Светлогорске от коронавируса начали специальными средствами обрабатывать остановки общественного транспорта. Об этом сообщается на страничке Светлогорского городского округа в Инстаграме.

«Проводится дезинфекция остановок общественного транспорта во всем округе», - говорится в сообщении.

Чиновники просят горожан соблюдать режим самоизоляции.

При этом местные жители отмечают, что в городе не все хотят сидеть дома.

«В 12 часов ходила в магазин «Семья». Не поленились посчитать - 16 человек было в зале покупателей! Из них только 3 человека до 50-55 лет, а остальные все преклонного возраста! И в округе полно гуляющих как детей, так и бабушек-дедушек, которые просто прогуливаются!», - пишет один из встревоженных комментаторов.

Отметим, ранее администрация курорта рассказывала, что в Светлогорске начали обрабатывать дезинфицирующими растворами канатную дорогу, которая ведет от вокзала к морю.

В Светлогорске, напомним, на базе социально-оздоровительного центра «Мечта» намерены организовать дополнительный временный обсерватор для самоизоляции. Центр рассчитан на 65 человек.

«Мечта» станет третьим местом, где будут размещаться здоровые люди, находящиеся на самоизоляции, предполагающей постоянное нахождение в личном жилом помещении, ограничение контактов, постоянное медицинское наблюдение.

Ранее под эти цели был приспособлен лагерь «Паруса надежды» в Светлогорске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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