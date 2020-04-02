В Светлом директора муниципального предприятия уличили в занятии бизнесом

2 Апр 2020 2020-04-02T15:53:51+03:00

Его уже уволили

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В Светлом прокуратура выявила факт нарушения директором местного муниципального предприятия антикоррупционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Претензии у прокуратуры возникли к новому и.о. директора муниципального унитарного предприятия «Маяк». В ходе проверки выяснилось, что он являлся учредителем и гендиректором коммерческой организации, что прямо запрещено законом.

В результате прокуратура добилась, чтобы распоряжение главы местной администрации о назначении нового директора было отменено. Кроме этого, к дисциплинарной ответственности привлекли чиновника, который допустил подобное назначение.

ИСТОЧНИК KP.RU