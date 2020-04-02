Алиханов: В семи муниципалитетах Калининградской области приступили к яровому севу

2 Апр 2020 2020-04-02T16:34:00+03:00

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В Калининградской области стартовала посевная кампания, к яровому севу приступили в семи аграрных муниципалитетах. Об этом на своей страничке в Инстаграме сообщил губернатор Антон Алиханов.

«На сегодняшний день яровыми культурами засеяно почти 2,5 тысячи гектаров. По плану яровой сев в товаропроизводящих хозяйствах составит около 90 тысяч гектаров. Также в полях продолжается подкормка удобрениями озимых культур. Их посеяно 113 тысяч гектаров», - пишет глава региона.

Он отмечает, что озимые культуры перезимовали благополучно, из оборота выпало лишь 2,7 %, которые будут восполнены яровым севом.

«Аграрии региона полностью готовы к весенним полевым работам. Весенний сев пройдет в оптимальные сроки», - заключил Антон Алиханов.

ИСТОЧНИК KP.RU