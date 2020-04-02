Полиция объявила в розыск подозреваемого в мошенничестве калининградца

2 Апр 2020 2020-04-02T16:28:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Отдел полиции Московского района Калининграда объявил в розыск 39-летнего Владимира Волка (Баранова). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Мужчину подозревают в совершении мошеннических действий. До объявления в розыск он проживал в СНТ «Рассвет» в Багратионовске.

Если у вас есть информация о его местонахождении, полиция просит сообщить об этом в дежурную часть ОМВД России по Центральному району города Калининграда по телефонам: 8-911-494-56-89, 8-911-477-71-16.

ИСТОЧНИК KP.RU