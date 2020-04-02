2020-04-02T16:52:50+03:00
Общество

В Калининград завозили сыр, произведенный на «фантомном предприятии»

Самарские сыроделы смогли сварить 80 тонн сыра из 120 литров молока
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Калининградскую область с начала года завозили крупные партии сыра, который производили на несуществующем предприятии. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Выявить «фантомную площадку» помогла система «Меркурий». Сыр, якобы, производили на предприятии в Самарской области. Однако анализ операций по производству сыра выявили многочисленные странности. Так, на это предприятие поступило 120 литров ультрапастеризованного молока, из которого местные «сыроделы» умудрились сварить более 80 тонн сыра.

«Учитывая, что для приготовления 1 килограмма твердого сыра, потребуется от пятнадцати до двадцати пяти литров молока, то из 120 литров молоко возможно получить максимум 8 кг сыра», - отметили в пресс-службе Россельхознадзора.

Сотрудники самарского управления ведомства выехали по адресу регистрации производства, но никакой деятельности там не обнаружили. В результате было принято решение заблокировать работу двух уполномоченных лиц этого предприятия и исключить площадку из реестра системы «Цербер».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стало известно, сколько калининградцев будут получать максимальное пособие по безработице
В Калининградской области из-за палов травы дважды отключались линии электропередачи
Алиханов: В Калининграде развернут фабричное производство медицинских масок
Калининградская область повысила индекс качества городской среды
Калининград начали украшать к годовщине штурма Кенигсберга и Дню Победы
Литва закрывает границу для пешеходов и легковых машин
Продление нерабочей недели в Калининграде: Власти области сами решат до какого срока продлить режим полной самоизоляции
В Калининграде провели сложнейшую операцию пациенту с расслоением аорты
Власти Балтийска планируют ограничить въезд в город
В Калининград завозили сыр, произведенный на «фантомном предприятии»
Полиция объявила в розыск подозреваемого в мошенничестве калининградца
Алиханов: В семи муниципалитетах Калининградской области приступили к яровому севу
В Светлом директора муниципального предприятия уличили в занятии бизнесом
В Светлогорске начали дезинфицировать остановки общественного транспорта
В Калининградской области из-за коронавируса перенесли проверки резидентов ОЭЗ
В Калининграде недовольный очередью в магазине мужчина устроил дебош и ударил полицейского