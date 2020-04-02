В Калининград завозили сыр, произведенный на «фантомном предприятии»

2 Апр 2020 2020-04-02T16:52:50+03:00

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В Калининградскую область с начала года завозили крупные партии сыра, который производили на несуществующем предприятии. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Выявить «фантомную площадку» помогла система «Меркурий». Сыр, якобы, производили на предприятии в Самарской области. Однако анализ операций по производству сыра выявили многочисленные странности. Так, на это предприятие поступило 120 литров ультрапастеризованного молока, из которого местные «сыроделы» умудрились сварить более 80 тонн сыра.

«Учитывая, что для приготовления 1 килограмма твердого сыра, потребуется от пятнадцати до двадцати пяти литров молока, то из 120 литров молоко возможно получить максимум 8 кг сыра», - отметили в пресс-службе Россельхознадзора.

Сотрудники самарского управления ведомства выехали по адресу регистрации производства, но никакой деятельности там не обнаружили. В результате было принято решение заблокировать работу двух уполномоченных лиц этого предприятия и исключить площадку из реестра системы «Цербер».

ИСТОЧНИК KP.RU